San Bartolomeo al mare, Antonello Martini passa in maggioranza - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. «Il mio passaggio in maggioranza è stata una decisione presa dopo attenta riflessione, onesta, costruttiva e responsabile per essere parte attiva nelle dinamiche amministrative del paese. Dedicherò il massimo impegno, le mie capacità, le mie energie per migliorare il paese che adoro e cercherò di farlo crescere dal punto di vista turistico commerciale, sportivo e renderlo più vivibile e bello per i cittadini residenti o non, i nostri amati turisti». Lo annuncia il consigliere comunale Antonello Martini.

«Viva San Bartolomeo al mare, la miglioreremo, io ci credo e mi espongo personalmente e tra due anni avrete modo di vedere se il mio impegno sarà stato prolifico e costruttivo» – sottolinea.

«Grazie a tutti per la fiducia datami, ringrazio il sindaco e la giunta per la possibilità datami mi applicherò con tutte le mie capacità per cui possiate essere fieri e soddisfatti del mio lavoro per la crescita del nostro comune del Golfo dianese» – conclude Martini.