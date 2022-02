Russo (FdI): «Regione ha chiesto ad Asl1 di allestire un’area d’attesa esterna e coperta per l’obitorio dell’ospedale di Sanremo»

Imperia. «A seguito di una mia interrogazione a risposta immediata, il presidente Toti mi ha informato che è in corso una valutazione tecnica (di fattibilità e di costi) da parte dell’ufficio competente della Asl 1 per l’installazione di una tenda fissa con posti a sedere al di fuori della camera mortuaria dell’obitorio dell’Ospedale Borea di Sanremo in modo da offrire un riparo dalle intemperie alle persone, soprattutto anziane, che sono in attesa di entrare nella camera mortuaria per far visita al defunto». Così dice la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo al termine del Consiglio regionale.

«Ho fatto questa richiesta perché, a seguito delle restrizioni, nell’obitorio è vietato ai parenti e agli amici dei defunti stazionare nella sala d’attesa che si trova al suo interno, mentre nelle camere ardenti è concesso loro di entrare solo due alla volta – spiega la consigliera – e quindi, nel caso in cui le camere ardenti siano già occupate da due persone, sono costretti ad aspettare all’esterno in un’area priva di alcun riparo».

«E’ evidente che, se in questo periodo di pandemia è necessario rispettare tutte le disposizioni volte a contenere la diffusione del contagio e quindi evitare ogni occasione di assembramento, è anche vero che quando si è colpiti da un lutto è difficile superare il momento dell’estremo saluto, maggiormente quando si tratta di affetti familiari. Auspico – conclude Russo – che questa spiacevole situazione venga risolta in tempi rapidissimi».