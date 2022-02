Rugby ligure, riprende l’attività agonistica

Genova. Gradualmente riprende l’attività agonistica e nel recupero di serie A la Pro Recco è stata superata a Cascina Nuova da un sempre ostico VII Torino, autore di cinque mete.

L’unica segnata dai liguri porta la firma di Balestracci, la trasformazione invece è stata messa a segno da Lorenzo

Romano. Le principali difficoltà per il club rivierasco sono arrivate dalle mischie chiuse, mentre per una certa parte del test si è potuto intravedere un’ottima difesa. Lato positivo per la squadra di Jem Van Vuren l’esordio assoluto dei giovanissimi, cresciuti nel vivaio, Mattìa Guastamacchia e Francesco Navone, classe 2004, e Nicolas Albarello nato nel 2003.

La Pro Recco ha utilizzato: L. Romano, T. Marcellino, Naòestracci, J.D. Tagliavini, Guastamacchia, L. Tagliavini, Mitri, Rosa, Nel, Della Valle, Noto. Poi sono subentrati dalla panchina M. Marcellino, Albarello, Navone, Salerno, Cinquemani, Podestà, Natale e Bertagnon.

Serie A/Girone 1 (recupero VII giornata)

VII Rugby Torino – Pro Recco 42/7

Classifica: Itinera CUS Torino punti 34, Biella 28, A.S.R. Milano 19, Parabiago e Promotica I Centurioni 18, VII Torino 10, Amatori Alghero 9, CUS Genova 6, Pro Recco punti 0.