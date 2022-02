Rugby ligure, minuto di silenzio in memoria di Vincenzo Ieracitano

Genova. Dopo il recupero di domenica scorsa fra VII Torino e Pro Recco, riprende il cammino pure il CUS Genova che, anche quest’anno con gli stessi rivieraschi, difende i colori regionali della Liguria nella serie A. Si riprende, e ci si augura definitivamente, quindi, domenica pomeriggio allo Stadio Carlini con il test fra gli universitari genovesi guidati in panchina da GianLuca Sandri e Francesco Bernardini, ed il Biella. Non solo a Genova le squadre in campo scenderanno osservando un minuto di silenzio in memoria del professor Vincenzo Ieracitano, mancato lunedì scorso a Genova. Il rito funebre si celebrerà sabato 19, alla 11,45, alla Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesu’ di via Guerrazzi, 23 – quartiere Albaro. Intanto nella tarda mattinata di domenica a Grugliasco l’Under 17 dell’Amatori Genova si giocherà con i pari età del CUS Torino l’accesso al Girone Elite.

Serie A/Girone 1 (II Giornata di ritorno) ore 14,30

CUS Genova – Biella (Stadio Carlini/Bollesan arb.Luigi Palombi di Perugia)

A.S.R. Milano – Amatori Alghero

Parabiago – VII Torino

ITINERA CUS Torino – Promotica I Centurioni

Tossini Recco in sosta programmata.

Classifica: Itinera CUS Torino punti 34, Biella 28, A.S.R. Milano 19,

Parabiago e Promotica I Centurioni 18, VII Torino 10, Amatori Alghero 9, CUS Genova 6, Pro Recco punti 0.

Under 17 (Spareggio accesso Girone Elite) ore 12,30

CUS Torino – Amatori Genova (campo Albonico di Grugliasco/TO)