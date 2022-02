Rugby ligure: al via i recuperi di serie A, serie C, campionati giovanili e femminili - Riviera24

Imperia. Per l’intero mese di gennaio, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ed il rinvio di alcune giornate di gara, sono state sospese tutte le attività agonistiche. Con l’inoltrarsi di febbraio, sia a livello nazionale che regionale, si procede quindi ad effettuare alcuni recuperi di serie A, serie C, Campionati giovanili e femminili.

Al momento il programma di questo fine settimana per i club liguri, però, è limitato ad una sola partita:

Serie A/Girone 1 (recupero VII giornata) domenica ore 13,00

VII Rugby Torino – Pro Recco (Cascina Nuova/Settimo To.)

Classifica: Itinera CUS Torino punti 34, Biella 28, A.S.R. Milano 19, Parabiago e Promotica I Centurioni 18, Amatori Alghero 9, CUS Genova 6, VII Torino (*) 5, Pro Recco (*) punti 0.

(*) = Una partita da recuperare.