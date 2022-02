Rugby femminile, prima storica presenza di una nazionale a Sanremo

Sanremo. Settimana storica per lo sport locale. La Città dei Fiori è pronta a recitare il proprio meritato ruolo di ‘porta d’Italia’ per il rugby, ospitando a Pian di Poma la Nazionale femminile Under18.

guarda tutte le foto 18



Nazionale under 18 rugby femminile a Sanremo

La selezione guidata da Diego Saccà con il coordinamento FIR di Maria Cristina Tonna, volto simbolo del rugby femminile, ha sostenuto oggi una doppia seduta di allenamento a Pian di Poma, ospite del Sanremo Rugby: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Sabato il grande impegno a Saint-Raphaël per l’amichevole contro le pari età francesi.

«Siamo orgogliosamente la bandiera della palla ovale a pochi metri dal confine con la Francia, Paese al top su scala continentale nel mondo del rugby – dichiarano dalla società biancazzurra – è una delle occasioni nelle quali si comprende l’importanza strategica di avere un punto rugbistico in questo territorio per essere attrattivi per la Federazione e nell’ottica di interscambi e rapporti transfrontalieri».