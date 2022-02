Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera, Pallanca: «Il sindaco Ingenito ha ripetutamente detto una cosa non vera» - Riviera24

Bordighera. «Mio malgrado mi vedo obbligato a rispondere al sindaco Ingenito, il quale ha nuovamente perso una buona occasione per tacere. È doveroso ricordare a chi legge alcuni passaggi importanti successi nel 2021; nel consiglio comunale del 4 marzo 2021, il sindaco comunicava che entro una settimana sarebbero iniziati i lavori di rifinitura dei locali commerciali sottostanti la Rotonda di Sant’Ampelio i quali sarebbero stati ultimanti in tempi brevi, interventi che avrebbero permesso al locatore (società Amarea) di prenderne possesso per il proseguo della sua attività ed il conseguente smantellamento del precario presente sulla spiaggia. La società Amarea, si leggano gli articoli del 10 marzo 2021, segnalava all’ente che erano presenti ed evidenti lavori da eseguire sulla struttura e la irregolarità sulla rampa di accesso per i disabili alla struttura e che quindi, seppur

terminati i lavori di rifinitura, il passaggio formale di rientro non sarebbe stato possibile se le segnalazioni fatte non avessero visto una soluzione» – commenta il consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia

Giacomo Pallanca.

«Il 25 marzo 2021, i capigruppo, con gli organi di stampa, furono invitati dal sindaco Ingenito per una presa visione dei locali commerciali a seguito dell’ultimazione degli interventi comunicati nel consiglio comunale del 4 marzo. In quella occasione a tutti i presenti, il sindaco Ingenito comunicò che i lavori erano ultimati. La società Amarea al termine di questi interventi, ribadì che le problematiche legate alla parte strutturale e alla rampa erano ancora presenti e che questo poteva essere motivo di forte preoccupazione per l’utilizzo dei locali, sottolineando che per la società i lavori in realtà non fossero finiti come invece asseriva il sindaco Ingenito. Come molti sanno questa querelle è terminata con una richiesta di Atp ( accertamento tecnico preventivo) depositata dalla società Amarea presso il Tribunale di Imperia. Nominato il CTU ( Consulente tecnico d’ufficio ) da parte del tribunale, individuato nel professionista Rosotto di Torino. A seguito del sopralluogo effettuato con tutte le parti, lo stesso redige un verbale nel quale pone in evidenza che sono necessari degli interventi sulla struttura avvallando in parte le richieste della società Amarea dando di fatto ragione alla stessa che i lavori non sono conclusi in contraddizione con le dichiarazioni del sindaco Ingenito. A riprova di questo è importante evidenziare un altro passaggio cardine che dimostra che il sindaco Ingenito mente sapendo di mentire; affermo ciò con serenità perché la delibera n. 15 del 2022, ne è la prova. Nelle premesse della stessa si legge che il giorno stesso che Ingenito ci comunicava che i lavori erano finti ( 25 marzo 2021) veniva revocato l’incarico al tecnico Raimondo, che il giorno 13/05/2021 veniva dato incarico a nuovo tecnico, Biancheri, per redigere una variate al progetto della Rotonda per espressa volontà della Amministrazione Ingenito per “ motivi tecnico-funzionali”. Oggetto della delibera n° 15 del 2022 è la realizzazione di nuovo camminamento pubblico alla quota arenile per abbattimento barriere architettoniche Rotonda di Sant’Ampelio, di fatto questa delibera evidenzia che i lavori non sono finiti e lo dice la stessa giunta Ingenito all’unanimità; questo passaggio è fondamentale perché è importante ricordare che la problematica era stata segnalata dall’Amarea un anno prima e il sindaco Ingenito, seppur ne fosse a conoscenza, ha sempre dichiarato che i lavori fossero terminati, cosa non vera altrimenti non si spiegherebbe la delibera n° 15 approvata il 3 febbraio del 2022» – sottolinea.

«In conclusione, basandoci solo sui fatti, possiamo serenamente dire che il sindaco Ingenito ha ripetutamente detto una cosa non vera seppur ne fosse bene a conoscenza. Consiglio il sindaco Ingenito ad una maggiore attenzione nelle sue affermazioni, che si adoperi seriamente affinché si trovi una soluzione al problema. Lo invito a pubblicare il verbale del CTU dottor Rosotto, affinché tutti i cittadini di Bordighera leggano cosa c’è scritto e possano trarre le giuste e vere conclusioni, dopodiché vedremo chi è realmente offuscato e chi penosamente si arrocca nelle sue orbe posizioni» – conclude il consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia Giacomo Pallanca.