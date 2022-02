Rivieracqua, si rompe la condotta del Roja 1 in via Villebone a Diano Marina - Riviera24

Diano Marina. Rivieracqua si trova nell’impellente necessità di dovere procedere con l’ennesimo intervento di riparazione della condotta adduttrice del così detto “Roja 1” a Diano Marina in via Villebone in prossimità del bivio con via Angiolo Silvio Novaro.

«Considerato che l’entità della rottura, manifestatasi nella mattinata di questo stesso giorno, si sta gradualmente ampliando potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione od interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese. Considerata la rilevante entità della rottura si ipotizza il prosieguo dei lavori per tutta la giornata odierna» – fa sapere Rivieracqua.

«Si sottolinea che, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni di diffusa opalescenza dell’acqua che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell’acqua. Ci scusiamo per il disagio» – conclude.