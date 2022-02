Riviera Trasporti, da Scajola l’impegno a salvaguardare posti e stipendi

Imperia. «Ci è stato garantito il mantenimento di tutti i posti di lavoro e tra le righe anche il mantenimento del rapporto economico in essere. L’impegno del presidente Scajola è molto forte. Ci ha promesso di mettere anima e corpo su questa vertenza». A dichiararlo unanimemente sono le sigle sindacali della Riviera Trasporti che, questa mattina, hanno incontrato il presidente della Provincia Claudio Scajola per fare il punto sull’emergenza finanziaria che coinvolge la società partecipata.

«Non abbiamo ancora dati certi – continuano i referenti sindacali al termine del confronto -, ma dalle sue parole Scajola non vuole assolutamente il fallimento della Riviera Trasporti. Il 6 marzo è fissata la scadenza per la presentazione del concordato preventivo in tribunale. Al 31 dello stesso mese scade l’ultima proroga dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Il tempo stringe. Le decisioni cruciali per salvare l’azienda andranno prese nel tempo massimo di un mese».

Stamattina i sindacati avevano inscenato una protesta fuori dal palazzo della Provincia e della Prefettura di Imperia sull’onda della mobilitazione nazionale, del comparto trasporti, per il rinnovo del contratto collettivo in stand-by da 4 anni. All’esito del successivo vertice con i lavoratori, il presidente della Provincia non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

(Nel video le interviste)