Riva Ligure, nuovo defibrillatore negli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Riviera24

Riva Ligure. Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via De Gasperi a Riva Ligure è stato inaugurato questa mattina un nuovo defibrillartore.

Presenti l’amministratore unico di Arte Antonio Parolini, l’assessore regionale Marco Scajola, il sindaco Giorgio Giuffra.

«La cultura della sanità pubblica – commenta il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra- è un ambito importante per la comunità e bisogna ringraziare coloro che, come la Regione e l’Arte, lavorano per promuovere iniziative che mirano a migliorare ed a proteggere la salute dei cittadini, come quella sulla diffusione dei defibrillatori. La Liguria e la nostra Riviera hanno straordinarie risorse, umane, tecniche e professionali, che, quando si mettono insieme e fanno squadra, portano al successo».