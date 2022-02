Riparte la pallavolo, doppio successo esterno per il Volley Biesse Ceramiche ArmaTaggia - Riviera24

Taggia. Riparte la pallavolo e per il Volley ArmaTaggia Biesse Ceramiche riparte alla grande. Doppia vittoria esterna per le ragazze della 1 Divisione Fipav e dell’U16.

A Diano Marina, per l’inagibilità del palazzetto di Taggia da ormai troppo tempo, le ragazze del coach Luca Ferrari hanno affrontato la prima in classifica del girone A di Prima divisione. Una partita tiratissima, più di due ore di gioco, dai due volti. Partenza forte del Diano che imbriglia le armesi un po’ sottotono. Pochi errori nei fondamentali e sempre attente in difesa le ragazze di Pontacolone si portano a casa i primi due set con il punteggio di 25-19 e 27-25. Si va al terzo set, mister Ferrari si fa sentire con le sue giocatrici, fino a quel momento in campo con il freno a mano tirato, e riescono a vincere il 3° set per 25-19. Nel 4° set è il Volley ArmaTaggia Biesse ceramiche a partire bene lasciando poco alle avversarie, sempre davanti nel punteggio, pochi errori e buona difesa fanno la differenza e il set si chiude 25-17. E la partita torna in parità 2-2.

Si va al tie-break, parte bene il Diano con un parziale di 7-3, qualche errore di troppo del Volley ArmaTaggia che però non sembra accusare il colpo anzi, recupera lo svantaggio e si porta sul 14-12, ultima azione conclusa con un attacco al centro vincente per il definitivo 15-12.

Le ragazze dell’U16 Volley Team ArmaTaggia Mazzucchelli di coach Rudi Squillace nel campionato Fipav U16 femminile sabato 12 febbraio hanno incontrato alla palestra di Villa Citera a Sanremo, nell’ennesimo derby tra società “cugine”, le ragazze delle Autoscuole riunite sanremesi e armesi Mazzucchelli di coach Raffaele Sini.

In una partita lunga, intensa ma di qualità non eccezionale, costellata da molti errori da parte di entrambe le squadre, la formazione armese si è imposta al tie break per 3 set a 2 con i parziali di 25/21 – 25/20 – 26/28 – 21/25 – 14/16. Partita male e sotto di due set, la formazione armese si prende un lungo 3° set e pareggia il conto nel 4°, per andare a giocarsi la partita al tie break, vinto dopo essere anche qui andata sotto.

Pur contento per la vittoria, coach Rudi, non è soddisfatto appieno della prestazione delle sue ragazze, che hanno commesso troppi errori sia in fase di attacco che difensiva. Un punto di partenza per tenere alto il morale dopo la lunga sospensione, ma ancora con molto lavoro da fare per tornare alla forma e ai livelli prestazionali di prima della sosta.