Rio Open, l'armese Fognini vince il singolare e il doppio - Riviera24

Taggia. Fabio Fognini si fa notare al Rio Open presented by Claro, torneo che fa parte dell’Atp Tour 500 dal 2014 per gli uomini in svolgimento a Rio de Janeiro in Brasile.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver perso insieme a Horacio Zeballos la finale del doppio maschile dell’Argentina Open contro la coppia formata da Andrés Molteni e Santiago González in due set per 1-6 1-6, torna in campo per una nuova avventura: il Rio Open.

L’armese riesce a sconfiggere nel singolare maschile del torneo professionistico di tennis giocato all’aperto sulla terra rossa Facundo Bagnis, ai sedicesimi di finale, in due set per 6-2 6-4, poi batte agli ottavi di finale Pablo Carreño Busta in tre set per 5-7 6-4 6-3 volando così ai quarti di finale dove dovrà affrontare Federico Coria.

Fognini si fa notare anche nel doppio maschile, dove insieme a Simone Bolelli, riesce a battere agli ottavi di finale la coppia formata da Gonzalo Escobar e Ariel Behar in due set per 7(8)-6(6) 6-2 e, ai quarti di finale, il duo composto da Pedro Martínez e Pablo Andújar in due set per 6-3 6-1.