«Riaprire al pubblico gli uffici comunali», l’appello del consigliere Ventimiglia

Sanremo. «E’ venuto il tempo di riprogrammare l’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali». A lanciare l’appello, rivolto all’amministrazione civica, è il consigliere della Lega Daniele Ventimiglia. Il capogruppo del Carroccio punta l’attenzione soprattutto sull’Anagrafe e sull’ufficio Tributi di Palazzo Bellevue, ai quali si può accedere tuttora solo previo appuntamento o attraverso contatto telefonico.

«L’unico ufficio che ha sempre funzionato regolarmente, anche durante l’emergenza, è l’ufficio Tecnico sorretto dagli ingegneri Miceli e Brancatisano. Anagrafe, Tributi ed altri servizi essenziali per il cittadino si trovano ancora parzialmente o integralmente chiusi al pubblico. Credo che con l’allentarsi della pandemia sia necessario riprogrammare al più preso la riapertura completa di questi sportelli che forniscono servizi essenziali per il cittadino», spiega Ventimiglia.

Attualmente i nuovi uffici Anagrafe al Palafiori ricevono senza appuntamento solo allo sportello due, dove è possibile chiedere lo stato di famiglia o il certificato di residenza. Per quanto riguarda l’ufficio Tributi, il servizio – come indicato sul portale del Comune di Sanremo – viene prevalentemente erogato in modalità telefonica o via email. In caso di istanze non risolvibili telefonicamente o telematicamente, l’utenza potrà accedere solo ed esclusivamente previo appuntamento. La stessa regola vale per lo Stato Civile.

(Il consigliere Ventimiglia)