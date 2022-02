Rezzo. Sono rimasti bloccati con l’auto nella neve, tra Rezzo e Passo Teglia, in valle Arroscia, e senza poter fare più nulla per tornare indietro hanno chiamato i soccorsi: per un gruppo di giovani, che stava percorrendo la strada provinciale 17, sono così entrati in azione i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia.

Saranno i pompieri a recuperare i ragazzi, evitando che questi debbano trascorrere una notte all’addiaccio.