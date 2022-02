Quinta vittoria di fila per la Sanremese: battuto il Saluzzo

Sanremo. Al Damiano di Saluzzo, sul campo dell’ultima in classifica, la Sanremese va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Dopo aver scontato il turno di squalifica mister Andreoletti torna in panchina e adotta un mini turnover: rispetto al successo col Fossano dal primo minuto giocano Giacchino, Vita e Cinque; Gemignani, Scalzi e Conti partono dalla panchina. Assenti gli infortunati Maglione, Pellicanò, Buccino e Aita e lo squalificato Valagussa.

Il primo tiro dopo neanche un minuto è di Cinque, para De Marino. Al 16’ si rende pericoloso il Saluzzo con un tiro di Cinquemani dal limite che sfiora l’incrocio. Al 21’ Giacchino recupera palla e calcia dal limite, palla fuori. Al 23’ azione personale di Vita, tiro e palla sul fondo. Al 30’ tiro da oltre trenta metri di Cinque, De Marino si accartoccia e blocca. Un minuto dopo azione sulla sinistra di Gagliardi, cross in mezzo, Vita conclude alto sopra la traversa. La Sanremese insiste: al 33’ ancora un tiro da lontano di Giacchino, De Marino c’è.

Il gol è nell’aria e arriva al 36’: fa tutto Anastasia che si libera e fa secco De Marino con una gran conclusione dalla media distanza. Per il numero 7 biancoazzurro è l’undicesimo centro in campionato!

Al 40’ i matuziani potrebbero trovare anche il raddoppio: punizione dalla sinistra di Giacchino, la palla spiove nel mezzo, Cinque colpisce di testa sottomisura ma non trova lo specchio della porta.

Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio. Nella ripresa al 52’ si fa vedere Gagliardi che riceve palla da Cinque e conclude verso la porta, para a terra De Marino.

Al 55’ primo cambio per la Sanremese: entra Scalzi, esce Cinque. Al 62’ azione personale di Anastasia sulla sinistra, l’attaccante supera un nugolo di avversari e calcia verso la porta, De Marino respinge di piede. Subito dopo seconda sostituzione per la Sanremese: entra Gemignani, esce Gagliardi.

Al 67’ azione di Scalzi sulla destra, l’esterno si libera e va al tiro, palla fuori. Al 74’ terzo cambio nella Sanremese: entra Conti, esce Vita. All’82’ punizione da lontano di Scalzi, para De Marino. All’88’ quarto cambio nella Sanremese: esce Larotonda, entra Pantano.

Al 90’ i biancoazzurri sprecano il colpo del kappaò: Conti pesca Scalzi libero in area, il tiro dell’attaccante però è debole e centrale, De Marino sventa la minaccia. Al 94’ ultimo cambio: entra Piu, esce Anastasia.

Finisce 1-0 per la Sanremese che coglie la quinta vittoria di fila e mette altri tre punti in cascina: un successo importantissimo anche in virtù del pareggio tra Chieri e Città di Varese e della sconfitta in casa del Novara col Ligorna. Biancoazzurri secondi a meno cinque dai piemontesi che il 2 marzo dovranno recuperare la gara col Derthona. Domenica prossima al Comunale la Sanremese ospiterà il Gozzano.

Il tabellino

Saluzzo: De Marino, Bedino (54’ Crudo), Cinquemani (65’ Costa), Caldarola, Carli, Sina Filho, Clerici (46’ Pittavino), Serino, Thiam (46’ Andretta), Gaboardi, Greco (71’ Fink). A disposizione: Lancellotti, Soumare, Beka. Allenatore: Mauro Briano

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino, Anastasia (94’ Piu), Gagliardi (63’ Gemignani), Vita (74’ Conti), Nossa, Cinque (55’ Scalzi), Nouri, Larotonda (88’ Pantano). A disposizione: Bohli, Urgnani, Dacosta, Bastita. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano, Davide Fedele di Lecce

Rete: 36’ Anastasia

Note: giornata di sole, terreno in non perfette condizioni. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Ammonito Bregliano, Cinquemani, Larotonda, Caldarola, Sina Filho. Angoli 3-1 per la Sanremese. Recupero 0’ pt, 5’st.