"Pro Vita e Famiglia" contro il «Festival della blasfemia anticristiana, propaganda LGBT travestita da spettacolo» - Riviera24

Sanremo. «Sanremo Festival della blasfemia anticristiana» e «basta propaganda LGBT travestita da spettacolo». Sono questi gli slogan scritti a caratteri cubitali su due grossi cartelloni trasportati da altrettanti furgoni comparsi stamane per le strade centrali della Città dei Fiori.

L’hashtag è #NonColMioCanone e la firma è quella di “Pro Vita e Famiglia”, una onlus che ha come scopo quello di, come si legge sul suo sito: «costruire una società fondata sui valori della vita e della famiglia, contro la “cultura della morte”. Agisce pertanto per i bambini, la famiglia naturale e la libertà educativa dei genitori».

Gli slogan fanno soprattutto riferimento all’esibizione sul palco dell’Ariston del cantante Achille Lauro criticata anche dal vescovo diocesano Antonio Suetta e la figura della presentatrice Drusilla Foer (un uomo travestito), ma più in generale a quella che Pro Vita definisce come «blasfemia e propaganda gender nel servizio pubblico». I due “camion a vela” sono stati fermati verso le 12, da poco arrivati a Sanremo, dalle forze dell’ordine, i cui agenti non hanno rilevato però nessun reato commesso.