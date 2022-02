Prima assemblea dei sindaci in Provincia. Focus su Riviera Trasporti e gestione rifiuti - Riviera24

Imperia. Nella prima assemblea dei sindaci tenutasi questa sera in Provincia temi centrali sono stati il futuro della gestione rifiuti e la situazione della Riviera trasporti. Il Presidente della Provincia Claudio Scajola ha infatti ricevuto una relazione della Corte dei Conti in cui sono stati chiesti chiarimenti sui bilanci della Rt ed è attesa uan risposta entro il 28 febbraio.

Entro quest’etate partiranno 5 intevrenti che riguardano la viabilità, per un importo di 200 mila euro. Ulteriori 300mila euro saranno inseriti sulla priorità della strada provinciale di Seborga. Altri 200mila euro saranno invece inseriti sul comune di Mendatica.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all’impegno della Provincia per sostenere i comuni affinchè possano partecipare ai bandi per accedere ai concorsi e a fondi specifici sia a livello Nazionale che Europeo. Proprio sul tema dei bandi, il presidente della Provincia ha firmato in assemblea la richiesta di partecipazione al finanziamento del biodigestore che, se vinto, comporterebbe una importante diminuzione dei costi. Costi non solo legatio ai rifiuti ma anche all’energia. «E’ importante porre sempre maggior attenzione sui costi, che si rischia di far ricadere sui cittadini» ha commentato il Presidente.

Appena terminerà il periodo scolastico partiranno interventi per 2 milioni di euro alle scuole: al liceo Montale di Bordighera, al Colombo di Sanremo, al Ruffini di Imperia, al Cassini di Sanremo e nell’ex caserma Revelli di Taggia.

Nel bilancio sono state inserite cifre consistenti per iniziare a risolvere ulteriori problemi che il Presidente ha intenzione di evidenziare con l’assemblea, andando direttamete sui territori. «Avrei individuato 7 incontri, dividendo la provincia in 7 zone, con un punto di incontro dove, senza bisogno di apparire, ci si incontra direttamente con i sindaci del territorio per evidenziare i problemi più grossi» ha dichiarato il Presidente della Provincia.

Le 7 zone “da visitare” sono state individuate in Dolceacqua, Vallecrosia, Taggia, San Lorenzo, Diano Marina, Pieve di Teco e Borgomaro, facendo un ragionamento fra “lo storico e il comodo” come ha commentato Scajola.