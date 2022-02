Poste Italiane consegna 3500 dosi di vaccini Moderna all’ospedale di Sanremo - Riviera24

Imperia. Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la consegna di 3.500 dosi di vaccini Moderna presso l’ospedale di Sanremo.

Il corriere SDA, grazie ai 40 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà domani in Liguria 25.000 mila dosi di vaccini portando a oltre 5 milioni le dosi consegnate in Italia dall’inizio del 2022. Il totale delle dosi consegnate ad oggi in provincia di Imperia, compresa l’attuale consegna, è di 19.300.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto per un totale di 991.400 dosi.