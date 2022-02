Pontedassio, il museo della pasta è realtà. Al via i lavori entro fine febbraio - Riviera24

Pontedassio. Il “Museo della pasta” non solo è una realtà, ma vede già un planning dettagliato per il via dei lavori. Un ritorno alle origini per l’area museale che riporta a Pontedassio la storia e la cultura della pasta imperiese, proprio dove nel 1824 la famiglia Agnesi avviò l’attività.

Negli ultimi, numerosi sopralluoghi, è stato definito l’inizio del cantiere per la fine di febbraio e il termine dei lavori per l’inizio dell’estate. L’allestimento sarà quindi concluso entro l’autunno. Un’opera importante sia per la cultura locale, sia per il comune di Pontedassio dove l’amministrazione, guidata dal sindaco Ilvo Calzia, ha ottenuto un finanziamento di 466mila euro ottenuto dal ministero della cultura.