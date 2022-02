Pontedassio celebra San Valentino con le parole di Fabrizio De Andrè - Riviera24

Pontedassio. Il comune di Pontedassio ha deciso di celebrare il giorno dedicato agli innamorati con un bellissimo verso del cantautore ligure Fabrizio De Andre’: «E poi a un tratto l’amore scoppiò dappertutto». Da questa mattina fino a martedì 15 febbraio uno striscione verticale bianco con tanti cuori rossi dà un tocco di colore alla facciata del municipio.

«In questo periodo ancora difficile in cui è complicato organizzare eventi il comune di Pontedassio ha voluto comunque ricordare San Valentino, il giorno dell’amore in tutte le sue forme, l’amore che, ricordiamolo, aiuta sempre a superare i momenti difficili» – spiega il vice sindaco con delega alle manifestazioni Cristina Manera.

Il fine settimana più romantico dell’anno sarà allietato nella serata di domenica 13 febbraio dalla “pizza a domicilio” firmata Proloco di Pontedassio. Il menù proposto prevede anche le trippe, consegnate casa per casa dai dinamici volontari. «Un simpatico e gustoso modo per festeggiare San Valentino» – dichiarano i responsabili della Proloco, che hanno anche provveduto a rendere magica la vetrina della sede con cuori e decori che sprigionano amore nell’aria. A Pontedassio per questo San Valentino “amore dappertutto”.