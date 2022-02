Pompeiana. Malore fatale per un operaio trovato ieri sera senza vita in una fascia a Pompeiana. L’uomo, un cinquantenne di origini thailandesi che viveva da una decina d’anni a Terzorio, sarebbe morto per cause naturali. A causare il tragico evento un improvviso malore che gli ha provocato la caduta in una fascia dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno compiuto gli accertamenti del caso.