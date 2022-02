Pnrr, Bordighera in prima linea. Giunta stanzia 50mila euro per incarichi di progettazioni

Bordighera. L’Amministrazione di Bordighera in prima linea per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo del PNRR.

La Giunta Comunale questa mattina ha stanziato, con la disposizione della seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024, un impegno di 50.000 euro per affidare gli incarichi di progettazione propedeutici alla partecipazione ai bandi con cui saranno assegnate le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La decisione nasce dalla consapevolezza che solo professionalità e competenze specifiche possano pienamente soddisfare i requisiti necessari per accedere ai fondi, tenendo ben presenti i criteri di ammissibilità e i processi di selezione ed attuazione. Questa la direzione da intraprendere, come emerso anche dalla condivisione con la dottoressa Toni e con l’architetto Ravera, dirigenti rispettivamente del Settore Finanziario e Tecnico del Comune di Bordighera e dalla formazione acquisita dal personale

dell’Amministrazione in tema di found raising e azioni di sviluppo locale.

La Giunta ha già individuato i bandi d’interesse e le relative progettualità da elaborare, ognuna delle quali sarà in capo ad un

Assessore di riferimento; a breve il Sindaco Ingenito e l’Assessore Marco Laganà presenteranno alla Giunta Regionale gli interventi più importanti che si intendono realizzare.