«Pigna, Archeonervia: «Grotte e ripari sotto roccia ci ricordano che l'umanità primitiva frequentava questi luoghi»

Pigna. «Compire una escursione nell’entroterra di Pigna seguendo il percorso di una delle tante mulattiere impreziosite da ponti che scavalcano ruscelli a ripida pendenza, dove l’acqua esplode a spruzzi con tutto intorno una corte di alberi aggrappati ai pendii addolciti da terrazzamenti in perfetta interazione tra l’uomo e la natura, può anche succedere di restare inchiodati dall’emozione nel riconoscere tra la fitta vegetazione un pezzo di storia lontana millenni dal nostro vivere quotidiano» – afferma Andrea Eremita di Archeonervia.

«Grotte e ripari sotto roccia modificati dall’uomo che ci raccontano che nel periodo pre e protostorico gruppi di cacciatori raccoglitori nel corso dei loro spostamenti stagionali. frequentavano questi luoghi dove praticavano la caccia di appostamento agli animali di grossa taglia che ogni giorno scendevano dalle colline per l’abbeverata nel ruscello mentre la notte, trovavano riparo nelle cavità sotto roccia dove, per evitare il pericolo di crolli , per sicurezza puntellavano la volta con dei massi enormi. Cavità dove indagini archeologiche potrebbero rivelare delle sepolture e una frequentazione umana che permetterebbe di riannodare i fili di un passato lontano che ci appartiene» – dice Andrea Eremita.