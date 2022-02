Per la prima volta a Sanremo la benedizione delle penne dei maturandi - Riviera24

Sanremo. Non c’è solo la cena dei 100 giorni sul percorso dei maturandi dell’anno scolastico in corso. Per la prima volta nella Città dei Fiori, verranno benedette le penne con le quali gli studenti affronteranno le prove scritte dell’esame. L’iniziativa, che ogni anno si tiene in Abruzzo, terra del santo protettore dei maturandi, domenica 27 febbraio viene proposta a Sanremo presso la chiesa di Tutti i Santi. Il santo in questione è san Gabriele dell’Addolorata.

Ogni anno, in occasione dei 100 giorni dagli esami, i padri della Congregazione della Passione di Gesù Cristo di San Gabriele dell’Addolorata (Isola del Gran Sasso – Teramo) hanno dato a questo appuntamento di svago e divertimento per gli studenti, anche una connotazione religiosa: la cosiddetta “benedizione delle penne”. Si tratta di un evento capace di radunare circa 5.000 ragazzi, tutti in visita al Santuario del santo per affidarsi alla sua protezione e per fare benedire le penne con le quali il prossimo giugno svolgeranno le prove scritte degli esami di maturità.

Un sacerdote sanremese, don Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di Tutti i Santi, ha deciso di proporre l’iniziativa anche nella Città dei Fiori. Domenica 27 febbraio, alle 12, nella chiesa di Tutti i Santi di corso Matuzia e alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo, per la prima volta don Giuseppe benedirà simbolicamente le penne che verranno poi usate dagli studenti per gli esami, affidando gli stessi alla protezione del giovane santo, morto a 24 anni a causa della tubercolosi.

«Voglio proporre questa iniziativa nata in Abruzzo – spiega don Giuseppe – poiché nel nostro territorio c’è una grande presenza di abruzzesi. E inoltre, mi sembra importante dedicare un momento di preghiera per i nostri studenti, in coincidenza dei cento giorni dall’esame e proprio nel giorno dedicato al santo. La benedizione delle penne è un gesto simbolico affinché il san Gabriele, un giovane vissuto intorno alla metà dell’Ottocento, conosciuto come il santo dei giovani, dei miracoli e del sorriso, guidi la mente e il cuore dei nostri studenti».