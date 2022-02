Passo falso per il Roca Team, lo Zalgiris passa con merito a Monaco - Riviera24

Monaco. Non ci voleva questo passo falso del Roca Team, sia per la classifica che per aver interrotto un

momento di forma e di risultati davvero positivi. Ma lo sport ha le sue leggi, che sono a volte spietate e premiano anche la squadra non favorita ma che sa interpretare e gestire la situazione nel modo migliore: il fanalino di coda Zalgiris, nobile squadra di uno Stato, la Lituania, in cui il basket è una sorta di religione laica è venuto a Monaco con umiltà ma anche con l’orgoglio infinito di cui è capace, ed alla fine ha portato a casa la prima vittoria in trasferta della stagione, pienamente meritata perché ottenuta in primo luogo restando sempre con la testa nella partita. Perché il primo tempo dei monegaschi è stato perfetto, sembrava di vedere la squadra di Belgrado che in totale controllo gestiva senza patemi d’animo la gara.

Motiejunas, Mike James, Bacon non avevano problemi a trovare la via del canestro, ed il vantaggio di 10 punti alla fine del primo tempo era la garanzia di una seconda parte di gara anch’essa in controllo. Ma qui bisogna ritornare al concetto della scorsa settimana: il primo requisito per giocare a basket è la testa, l’atteggiamento con cui si va in campo. E i lituani, una pattuglia di stranieri onesti giocatori e nulla più, e un gruppo di indigeni giovani di belle speranze e veterani inossidabili sono scesi in campo senza aver nulla da perdere, con la testa scarica e il cuore libero da paure, hanno ripreso la partita nel terzo quarto sorretti da Milaknis, e sono rimasti attaccati alla partita nell’ultimo quarto in modo direi feroce, senza più arretrare di un solo passo.

Dall’altra parte invece il Roca Team è lentamente scivolato fuori dalla partita, ha perso il ritmo, ha perso il filo del discorso: la squadra granitica che era passata a Belgrado ha lasciato il posto ad una squadra titubante prima e poi quasi stupefatta nell’assistere alla rimonta ed al sorpasso finale dei lituani, 83 a 82.

La tripla di Mike James che scheggia il ferro mette la parola fine ad una partita che non sembrava difficile ma che si è complicata e che lascia in eredità non solo una sconfitta, ma anche alcuni dubbi e domande che sono comunque legittimi in questo momento. Il primo dubbio è che adesso la posizione in classifica inizi a pesare sui giocatori, che come si dice il pallone divenga pesante, è che il rischio concreto sia di ripetere il percorso di Kazan, che dopo essere stata la sorpresa sbarazzina si sta plafonando su livelli di rendimento più bassi: possibile, probabile e tutto terreno di azione per Coach Obradovic ed il suo staff, e terreno davvero delicato. Anche la tenuta fisica può costituire un punto di domanda, ma qui occorre essere netti e dire chiaramente che ci sono fasi durante la stagione in cui il lavoro è più imperniato su carichi importanti di lavoro e la brillantezza viene a scemare; ma poi si riprende, certe cose sono programmate con cura.

Per ultimo, la madre di tutte le domande: la corsa playoff è compromessa? No, assolutamente, niente è ancora deciso, bisogna voltare pagina, fare i complimenti allo Zalgiris e ripartire decisi dopo la sosta per le Coppe nazionali: e ripartire dalla notte di Belgrado, da quella testa e da quella voglia di vincere.

Marco Ghisalberti Streambasket.com

