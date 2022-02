Padel, raduno tecnico al Don Quique Imperia

Imperia. Primo raduno tecnico di padel al Don Quique Imperia. L’appuntamento è in programma il 27 febbraio.

Under 12 e under 14 saranno i protagonisti dalle 9.30 alle 12.30, mentre gli under 16, under 18 e under 20 scenderanno in campo dalle 14.30 alle 17.30. Possono partecipare al raduno i giocatori di queste fasce d’età che siano tesserati Fit.

Per confermare la presenza al raduno tecnico, inviare una email all’indirizzo fiduciariotecnicoliguria@gmail.com con nome, cognome, circolo di appartenenza, data di nascita e classifica Fit.