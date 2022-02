Ospedaletti, bando per il Petit Royal: gestione confermata

Ospedaletti. Bando di locazione per il Petit Royal, confermata la gestione in essere. E’ stata aggiudicato nei giorni scorsi alla società Petit Royal St. Michel l’affitto, per nove anni più nove, del complesso turistico alberghiero di proprietà comunale, sito al centro di Corso Regina Margherita. Il canone annuo fissato è di 40 mila e 400 euro, per un importo mensile di 3 mila e 366,66 euro.

Alla gara avevano partecipato due proponenti. La Petit Royal St. Michel che fa capo a un professionista di Sanremo e la Nearport Hotel. Il Petit Royal è uno dei pochi alberghi ancora in attività a Ospedaletti, dopo la recente chiusura dell’Hotel Firenze. A norma della gara d’appalto, il Comune si riserva la facoltà di vendere dell’immobile in qualsiasi momento, salva la prelazione del conduttore, e fermo il riconoscimento allo stesso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Negli ultimi due anni i tentativi di alienare la struttura da parte del municipio sono stati diversi, tutti falliti. Da alcuni mesi i muri di contenimento e l’ingresso principale dell’albergo sono oggetto di importanti interventi manutentivi finanziati dall’amministrazione comunale.