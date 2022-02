Ospedale Bordighera, sindaco Ingenito: «Per riconversione post covid ci vorranno mesi»

Bordighera. «L’Ospedale Saint Charles continua, giustamente, ad essere al centro della cronaca. Questa mattina abbiamo potuto ascoltare le rassicurazioni del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla ripresa della funzionalità dei reparti non appena sarà terminato lo stato di emergenza e comunque nei tempi e modi legati alla riconversione del sistema sanitario post covid». A dichiararlo è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che commenta così le notizie trapelate a margine della visita del presidente Toti nel Ponente ligure.

«Ci vorranno alcuni mesi e certamente la carenza di medici ed operatori crea problematiche di cui siamo profondamente consapevoli – ha aggiunto Ingenito -. Assicuro che, come Amministrazione, ancora in queste ore stiamo portando avanti il dialogo con tutti i Sindaci del comprensorio intemelio, con la Regione e con il Direttore dell’ASL 1 dottor Silvio Falco; lo facciamo con attenzione, fiducia e con la certezza che le soluzioni che saranno attuate per soddisfare questa specifica esigenza di organico e, più in generale, per il futuro dell’Ospedale Saint Charles avranno il solo obiettivo di tutelare la salute dei cittadini».