Ormea, scuola forestale: cinque settimane in Europa con l’Erasmus+ - Riviera24

Cuneo. Anche quest’anno studenti e studentesse della classe IV della Scuola forestale di Ormea saranno in Erasmus, impegnati in stage presso aziende del settore forestale. Il progetto “Erasmus plus – Forest4life”, oggi modello di eccellenza a livello europeo, è nato nel 2013 e, su iniziativa di Ormea capofila, ha coinvolto anche gli altri tre istituti forestali d’Italia: Edolo, Feltre e Pieve Santo Stefano.

Negli ultimi anni si sono inoltre aggiunte le due scuole di indirizzo agrario, I.I.S. “Umberto I” di Alba e “Rigoni Stern” di Asiago. Immediato il supporto di “Fortes Impresa Sociale” e di una rete di prestigiosi enti nazionali competenti nel settore forestale, del monitoraggio, conservazione e gestione delle foreste e delle risorse agricole delle Regioni di montagna, Comuni, Unioni montane, Parchi, associazioni di settore, Enti certificatori e del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Più di 300 le mobilità realizzate nel tempo, numero significativo per piccole realtà come Ormea, con tirocini di cinque settimane per gli studenti delle classi quarte e di tredici settimane per i neodiplomati. I tirocini professionalizzanti si sono svolti in aziende del Galles, Polonia, Slovenia, Scozia, Irlanda, Repubblica Ceca, Lituania, Spagna, Portogallo e Francia, in regioni geografiche ad alta copertura boschiva, con profonde differenze territoriali e forestali per permettere ai partecipanti di acquisire ampie e distinte competenze professionali, di stimolare il know-how nella silvicoltura, nelle attività e competenze a questa correlate e di approfondire conoscenze linguistiche e digitali. Altro obiettivo: favorire e incrementare l’inclusione di tutti gli studenti offrendo opportunità di formazione e di crescita personale e sociale. Dieci gli studenti della classe IV selezionati per l’edizione 2022: partiranno, divisi in gruppi, a giugno e settembre per trascorrere cinque settimane di mobilità in uno dei paesi europei coinvolti nel progetto.

«Oggi è sempre più importante l’acquisizione di conoscenze/competenze in ambito forestale – commenta la referente del progetto la professoressa Cristina Piano –, ma ancor più significative sono le cosiddette “soft skill” quali l’autonomia nel saper svolgere un compito, la capacità di saper lavorare in gruppo e di saper gestire lo stress. Al termine dell’esperienza comunitaria i nostri ragazzi avranno migliorato competenze e capacità di comunicazione in lingua inglese. Il progetto Erasmus compie 35 anni e può essere considerato una delle più importanti iniziative per la costruzione dello spazio europeo dell’istruzione: un’opportunità per i nostri studenti che così acquistano maggiore consapevolezza di appartenere all’Europa e al mondo e le competenze necessarie per una formazione completa e di crescita personale e sociale».

(Nella foto gli studenti selezionati a “Erasmus +” 2022: Beatrice Bongiovanni, Lorenzo Colombo, Fabrizio Fiordaliso, Gianmaria Russo, Irene Iacovino, Matteo D’Agostinis, Gianluigi Canavese, Roberta Zoppi, Michela Ruffino e Arianna Naso)