Orchestra Sinfonica di Sanremo, Biolè: «La musica deve essere coltivata, condivisa e soprattutto accessibile» - Riviera24

Sanremo. «La musica deve essere coltivata, condivisa e soprattutto accessibile. Anche la politica dei prezzi attuata per la stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo vuole dare un messaggio chiaro» – spiega Filippo Biolè – «Il valore dello spettacolo che viene proposto è di altissima qualità. Per questo abbiamo mantenuto il prezzo del biglietto singolo a 25 euro. Vogliamo però favorire i rapporti con gli spettatori di “lunga durata” e per questo abbiamo abbassato i prezzi degli abbonamenti con l’obiettivo di creare con loro un percorso, una conoscenza e soddisfazione reciproca. Una delle più alte forme d’arte come la musica deve essere coltivata, condivisa e soprattutto accessibile. Una formula studiata per i sostenitori della Sinfonica e non solo. La Fondazione vuole far crescere la cultura musicale anche tra le nuove generazioni, per questo per i giovani fino a 25 anni l’ingresso a tutti i concerti della stagione sarà gratuito. Così come si vuole andare incontro alle esigenze del pubblico più maturo».

Due le tipologie di abbonamenti prenotabili su www.sinfonicasanremo.it:

“Over 25” che prevede 13 ingressi al prezzo scontato di 90 euro (anziché 130)

“Over 70” che comprende anche i Soci Coop e le Associazioni Musicali e Culturali del territorio e prevede 13 ingressi al prezzo scontato di 63 euro (anziché 90).

Per festeggiare la ripartenza – e dare l’occasione di fare un gradito regalo nella settimana di San Valentino – è stata lanciata una speciale promozione che permetterà, fino al 18 febbraio, di acquistare al prezzo di un biglietto due ingressi per “Il Concerto e la Sinfonia: due forme a confronto”.

In questo periodo – utilizzando il codice #LOVE2022 sul sito www.sinfonicasanremo.it – sarà possibile acquistare anche un abbonamento doppio con lo sconto del 50% per condividere per un anno intero i concerti della Sinfonica di Sanremo con una persona alla quale si vuole fare un dono all’insegna della musica.

«Altra novità di quest’anno saranno gli orari. Abbiamo mantenuto molti concerti di giovedì e sabato pomeriggio alle 17 e ne abbiamo programmati diversi alle 21, sia in giorni feriali che nei week end. Una scelta complessa ed impegnativa dal punto di vista organizzativo e per l’Orchestra ma che ci permette di andare incontro alle esigenze di diverse tipologie di pubblico: dai bisogni delle scuole, alle abitudini del pubblico più maturo, dalle possibilità di chi lavora a quelle di chi frequenta la nostra città solo nei week end» – fa sapere l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.