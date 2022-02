Oltre 5 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Cerri «un grande risultato ottenuto grazie al lavoro sinergico tra Regione ed enti locali» - Riviera24

Genova. Il consigliere regionale Chiara Cerri esprime la sua soddisfazione per lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro effettuato da Regione Liguria per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico di quattro edifici scolastici dell’imperiese. «Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto, oltre 1500 studenti della nostra provincia potranno frequentare scuole più sicure e confortevoli».

«Un risultato importante, ottenuto grazie ad un’azione dei ascolto del territorio da parte di Regione ed un lavoro sinergico con gli Enti locali. Non nascondo l’orgoglio che Taggia, il mio comune, abbia ottenuto il finanziamento più consistente: 2 milioni di euro per effettuare lavori alla scuola Pastonchi. Una realtà scolastica importante di Taggia, che ospita ben 601 alunni, che necessitava di interventi di ammodernamento. Ringrazio l’assessore regionale all’edilizia scolastica Marco Scajola che è sempre attento ai bisogni del territorio e gli uffici tecnici del comune di Taggia, grazie all’elevata qualità del progetto, i lavori sono finanziati. In questi anni di amministrazione Conio è stato fatto molto per riqualificare il nostro Comune e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Da amministratrice e da mamma ritengo che investire nelle scuole sia fondamentale per la sicurezza ed il benessere dei nostri ragazzi. Una priorità che si è tradotta in focalizzare la ricerca di fondi in tal senso, perché una città, certamente deve essere “bella”, ma ancor prima sicura e vivibile» Afferma il consigliere di “Cambiamo” Chiara Cerri.