Nuovo supermercato a San Martino, ecco come sarà - Riviera24

Sanremo. Nuovo supermercato all’uscita dell’Aurelia-bis nel quartiere di San Martino, ecco come sarà nel rendering della società proponente: la Duemila Srl di Torino. Il progetto per un nuovo fabbricato a destinazione commerciale ha ricevuto il via libera dalla giunta Biancheri, nelle scorse settimane, con l’approvazione da parte dell’amministrazione civica del preliminare e della bozza di convenzione tra privato e Comune.

L’opera sarà realizzata in via Lamarmora 303, nel terreno a gerbido che si trova in faccia alle popolari, subito sopra il distributore Eni di zona. Un’area in passato oggetto di un altro progetto, poi tramontato in seguito alle polemiche, per la realizzazione di una palazzina residenziale. La proposta della Duemila Srl prevede la costruzione di un immobile, su un solo piano fuori terra, per un totale di 700 metri quadri di superfice agibile. Il tetto dell’edificio verrà destinato ad autorimessa per i clienti dell’attività. L’imprenditore si è impegnato con il municipio a realizzare un parcheggio pubblico di 500 metri quadri e un marciapiede necessario a collegare via Lamarmora al quartiere residenziale subito a monte, attraverso l’aiuola. Spazio anche per un piccolo palmeto pubblico e zone verdi accessibili dai residenti. Il valore complessivo degli interventi inseriti in convenzione è di circa 200 mila euro. Al Comune spettano ulteriori 100 mila euro di oneri di urbanizzazione. Al momento non è noto quale sarà il brand che gestirà gli spazi a struttura terminata.

(In copertina il rendering del progetto. Qui sopra il terreno allo stato attuale)