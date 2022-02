Nuovo supermarket a San Martino, la Lega attacca: «Tutelare i piccoli commercianti» - Riviera24

Sanremo. Un nuovo supermercato nel quartiere San Martino, la Lega chiede spiegazioni al sindaco Biancheri. A prendere la parola, per commentare la recente approvazione del progetto di via Lamarmora 303 e della relativa bozza di convenzione da parte della giunta comunale (vedi correlato), è il capogruppo del Carroccio Daniele Ventimiglia.

«Noto una certa schizofrenia dell’amministrazione comunale quando prima si impegna a non concedere il cambio di destinazione d’uso all’ex deposito della Riviera Trasporti, salvo poi dare il via libera ad un progetto privato insistente nello stesso quartiere», – commenta il consigliere leghista. «Il progetto della società Duemila Srl, per la realizzazione di un supermercato di circa 700 metri quadri nel terreno a gerbido, di fronte alle case popolari, rischia di danneggiare il tessuto del piccolo commercio locale che il sindaco Biancheri si era impegnato a tutelare, da ultimo in campagna elettorale».

Conclude il capogruppo: «Come gruppo Lega chiediamo al sindaco se la sua maggioranza ha già pensato a delle misure da mettere in campo per tutelare i piccoli commercianti della zona dall’apertura di un nuovo punto vendita della grande distribuzione, visto che il progetto del supermercato di via Lamarmora è stato approvato nel silenzio più assoluto, senza il coinvolgimento delle minoranze».

(Il consigliere Ventimiglia)