Nuovo regolamento, Diano Domani: «Da oltre un mese senza Consiglio comunale, si convochi al più presto l'assise» - Riviera24

Diano Marina. «Da quasi quaranta giorni a Diano Marina non viene convocato il consiglio comunale, nonostante siano pendenti diverse pratiche proposte dal nostro gruppo. Considerato che il presidente Bregolin, fin dal suo insediamento, aveva garantito di dare una certa continuità alle sedute e di accelerare in primis sulla stesura del nuovo regolamento del Consiglio, ci pare assurdo che l’assise maggiormente rappresentativa dell’intera città tardi ancora ad essere chiamata a riunirsi. Sempre Bregolin, con quella iniziale disponibilità già smentita dai fatti, aveva garantito dapprima l’approvazione del nuovo testo regolamentare entro fine 2021, poi aveva promesso una conferenza dei capigruppo il 10 gennaio con il consiglio per venerdì 14 gennaio, salvo poi farci pervenire una stringata mail nella quale si rinviava la convocazione “a data da destinarsi” adducendo futili e non comprensibili motivazioni. Noi, se capissimo i motivi di questi ritardi, saremmo anche disponibili a collaborare per risolverli ma l’Amministrazione, sempre a fronte di false aperture al dialogo, si è rinchiusa nei rinnovati uffici di Palazzo e continua a non considerare l’opposizione che, lo ricordiamo ancora una volta, rappresenta la maggioranza dei cittadini» – dichiarano Francesco Parrella, capogruppo Diano Domani, e Micaela Cavalleri, consigliere comunale Diano Domani.

«Abbiamo depositato due mozioni ed una interrogazione su tematiche di grande interesse, e stiamo stilando nuove iniziative che ci sollecitano tanti dianesi ma è necessario che Za, forse choccato dalle figuracce collezionate nelle prime sedute, prenda il coraggio a due mani torni a chiedere anch’esso di riunire l’assemblea che delibera le pratiche maggiormente importanti per Diano Marina. In difetto, speriamo che sia disponibile almeno l’altro gruppo di opposizione a sottoscrivere una formale richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento vigente, per la quale noi ci diciamo fin d’ora assolutamente d’accordo: in quel caso, obbligatoriamente, il consiglio comunale dovrà tornare a riunirsi nel termine perentorio di venti giorni. Aspettiamo fiduciosi, insieme ai tanti dianesi che ringraziamo perché ci dimostrano vivo apprezzamento per la nostra azione. Determinata, attenta, costante e seria, così come avevamo promesso» – dicono Francesco Parrella, capogruppo Diano Domani, e Micaela Cavalleri, consigliere comunale Diano Domani.