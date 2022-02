Nuovo regolamento del Consiglio comunale, “Diano Marina” e “Diano Domani”: «Confermiamo l'inaccettabilità dei contenuti» - Riviera24

Diano Marina. «In data odierna è stata convocata dal presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina Francesco Bregolin (con preavviso di sole 48 ore) la riunione dei Capigruppo, per discutere la bozza del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, fortemente proposto e voluto, in maniera congiunta e coesa, da entrambi i gruppi oggi all’opposizione consiliare. Tale convocazione arriva dopo che, più di due mesi fa, proprio i due Gruppi di opposizione, “Diano Marina” e “Diano Domani”, avevano presentato le rispettive proposte di modifica, finalizzate a migliorare il Regolamento in questione, in un’ottica di maggiore rispetto delle esigenze di rappresentatività di tutti i cittadini. Tuttavia, è spiacevole dover constatare che, a fronte di una cristallina disponibilità da parte dei gruppi rappresentati dai sottoscritti, si è dovuto assistere all’ennesima dimostrazione di inefficienza e di superficialità da parte dell’Amministrazione che, non solo ha convocato una riunione così importante con così poco preavviso, ma ha provocatoriamente presentato un testo pieno di modifiche autoritarie ed arbitrarie, unicamente finalizzate ad intaccare le funzioni fondamentali assolte proprio dalle opposizioni. Infatti, in un gretto ed offensivo tentativo di limitare l’azione dei nostri gruppi, il documento proposto vuole condizionare, solo a titolo esemplificativo, il diritto di presentare interrogazioni in Consiglio Comunale, arrogandone l’approvazione preventiva al capogruppo di maggioranza, pone delle inaccettabili limitazioni alla procedura di accesso agli atti e vieta la pubblicazione sui social dei filmati relativi alle sedute del Consiglio Comunale» – dicono Marcello Bellacicco, capogruppo Diano Marina, e Francesco Parrella, capogruppo Diano Domani.

«Evidentemente, Za Garibaldi e la sua banda, in grande difficoltà di fronte all’azione efficace, puntuale ed incalzante posta in essere da “Diano Marina” e “Diano Domani” in questi primi quattro mesi di Amministrazione, si è resa conto della propria cronica incapacità di rispondere con argomentazioni serie e concrete, per cui cerca grossolanamente e barbaramente di opporsi con divieti e restrizioni di stampo dittatoriale. Ma il sindaco ed suoi accoliti hanno fatto molto male i loro conti, perché non hanno ancora capito che si trovano di fronte un’opposizione assolutamente determinata a far rispettare quei fondamentali criteri della democrazia, che devono animare il funzionamento dell’Amministrazione Pubblica e, soprattutto, non si sono ancora resi conto che i nostri gruppi hanno tutte le capacità necessarie per mantenere nella normalità istituzionale anche il Comune di Diano Marina, nonostante le velleità autoritaristiche di Garibaldi. Volendo, come sempre, rispettare l’importanza istituzionale degli organi comunali, i sottoscritti Capigruppo, Marcello Bellacicco e Francesco Parrella, hanno partecipato alla riunione indetta oggi a mezzogiorno dal presidente del Consiglio, ma solo per confermare

l’inaccettabilità dei contenuti del nuovo regolamento e l’inadeguatezza dei modi con cui lo si voleva presentare» – affermano.

Bellacicco e Parrella aggiungono: «Siamo uniti nei nostri intenti e assolutamente intenzionati a perseguire qualsiasi legittima strada, di qualunque genere, che consenta di garantire i diritti e le funzioni dei nostri gruppi che, sebbene oggi siano all’opposizione, nel suo insieme, lo ricordiamo, rappresentano la maggioranza degli elettori di Diano Marina».