Nuove pietre d’inciampo posizionate a Montegrazie, Caramagnetta e Piani

Imperia. Continua il posizionamento delle cosiddette “pietre d’inciampo” nel comune di Imperia: un’iniziativa volta a ricordare i nomi e il luogo dove hanno vissuto i concittadini che durante la seconda guerra mondiale sono stati deportati ed uccisi nei campi di sterminio nazifascisti.

Dopo la prima di queste pietre, posizionata presso Borgo Prino, questa mattina sono state apposte le pietre in Piazza Ricci, viale Matteotti e nelle frazioni di Montegrazie, Caramagnetta, Artallo e Piani.

Alle cerimonie hanno preso parte non solo gli abitanti del luogo ed i parenti delle vittime ma anche diverse figure istituzionali come il Sindaco Claudio Scajola, l’assessore Laura Gandolfo, i consiglieri Vincenzo Garibbo, Antonio Motosso e anche associazioni culturali come il Circolo Parasio rappresentanto dalla presidente Simona Gazzano e da Giacomo Raineri.