Non solo Festival, a Sanremo inizia “Saldi di Gioia” e il centro città è ancora più gremito

Sanremo. Non è solo il Festival della Canzone Italiana a gremire di persone il centro della Città dei Fiori. Oggi infatti prende il via “Saldi di Gioia“, iniziativa voluta da Confcommercio alla quale aderiscono anche le attività della rete d’impresa Sanremo On.

Sanremo, Saldi di Gioia 2022

Molti sanremesi ed altrettanti visitatori (italiani e stranieri) sono stati attirati dai maxi sconti praticati dai commercianti, con deprezzamenti spesso pari o superiori al 50% del costo originale del prodotto.

Anche se l’odierna decisione – anti assembramenti – della Prefettura di Imperia di contingentare gli ingressi nella zona di via Matteotti intorno al teatro Ariston ha messo un po’ il freno a mano all’iniziativa, si prevede un molto affollato fine settimana del Festival di Sanremo.