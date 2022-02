Non solo cinghiali sul greto dell’Impero, ecco il gatto che riposa con le oche

Imperia. Il greto del torrente Impero non ospita solo cinghiali venuti a valle come oramai accade frequentemente da anni. Per non parlare di certe colonie di ratti attratte – a volte – dal cibo lasciato improvvidamente da qualche cittadino, forse gattare o amanti dei piccioni.

Questa volta, in uno scenario indubbiamente bucolico, sono spuntati due esemplari di oca che riposano placidamente accanto ad un gatto, a sua volta in uno stato di completo relax. Il micio non infastidisce i pennuti e viceversa. Chi ha postato la foto sul gruppo Facebook “Sei di Imperia se…” così commenta «Gli animali sono certamente migliori dell’essere umano».