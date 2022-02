Musica nei Borghi e il festival crossover dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano

Sanremo. Da giugno andranno in scena all’Auditorium Franco Alfano la Musica nei Borghi e il festival crossover dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

«Sarà una stagione complessa perché densa di programmi molto impegnativi, innovativa perché presenta proposte nuove per un’orchestra classica, coraggiosa perché spazia da Tchaikovsky ad Antonella Ruggiero, da Beethoven a Ute Lemper, da Mozart a Fabrizio Bosso» – annuncia Giancarlo De Lorenzo.

Antonella Ruggiero, Ute Lemper, Fabrizio Bosso sono solo alcuni dei protagonisti dell’estate dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano. Oltre dieci date, uniche, imperdibili, innovative in cui l’Orchestra si misurerà con generi diversi portando a Sanremo artisti, direttori, gruppi di grande valore. Ancora qualche settimana per chiudere gli ultimi accordi e poi il programma completo sarà svelato, così come saranno aperte le prevendite.

A partire da giugno anche la rassegna “Musica nei Borghi” che porterà le più belle arie rossiniane nelle piazze di alcuni borghi del ponente ligure che non sempre sono conosciuti come meriterebbero.

Per finire grazie alla recente sigla di un protocollo di intesa con la direzione regionale Musei Liguria l’Orchestra Sinfonica suonerà – già a partire da fine marzo – al Museo di Santa Tecla di Sanremo e al Teatro Romano di Ventimiglia.