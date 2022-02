Movimento 5 Stelle Liguria: «Condanniamo con fermezza l'attacco russo in Ucraina, prevalga la diplomazia» - Riviera24

Genova. «Sgomento di fronte alla follia di una guerra voluta solo dalla Russia e condannata da tutto il mondo civile. Dopo due anni di drammatica pandemia, mai avremmo pensato che una nazione potesse pensare a bombardare un paese vicino, sovrano, minacciando la democrazia e la stessa libertà di un popolo che rivendica il diritto di vivere pacificamente. Come M5S, condanniamo quanto sta accadendo in Ucraina e siamo vicini alla popolazione inerme, l’unica che alla fine pagherà a caro prezzo la pazzia di una guerra insensata. Nonostante le speranze siano ridotte al lumicino, auspichiamo che possa prevalere la via della diplomazia». Così dicono il capogruppo e il consigliere regionali del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini.