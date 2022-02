Montegrosso Pian Latte, cesti natalizi “Pro Gloria”: donati 3mila euro - Riviera24

Montegrosso Pian Latte. Dopo il successo, quasi inaspettato, riscontrato nella precedente edizione della vendita solidale di cesti natalizi con i prodotti delle aziende anche quest’anno, di fatto privo di manifestazioni, la

Pro Loco ha riproposto i cesti natalizi “Pro Gloria”, un modo per portare un po’ di Montegrosso e delle aziende locali nelle case degli affezionati.

«La buona riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Pro Loco, ma, soprattutto, grazie alla disponibilità delle numerose aziende che hanno collaborato con noi: Agriturismo Cioi Longhi, ArrosciaLab, Osteria del Rododendro, Apicolutura F.lli Bonello, Az. Agr. Maura Donati, Az. Agr. Cascina Nirasca, Az. Agr. Donata Cordeglio, Home Restaurant A Ca’ di Tacui, Panificio Cacciò, Az. Agr. Lorenzo Ramò, Belgrano Srls e Coop. Agr. “A Resta”. A loro va il nostro sentito ringraziamento, in primo luogo per aver sposato l’iniziativa avendoci messo a disposizione i loro prodotti, ma soprattutto per aver accolto con grande spirito di condivisione lo scopo primario del nostro progetto, ovvero quello di dare un aiuto concreto a tutti coloro che si occupano di alleviare le malattie dei bambini nel luogo in cui loro si sentono meno a disagio e più coccolati, la loro casa» – dice la Pro Loco Montegrosso Pian Latte.

«In questa occasione desideriamo rivolgere un sentito e commosso ringraziamento a voi, nostri simpatizzanti, ed ai tantissimi che non ci conoscevano ancora, ma che hanno aderito all’iniziativa: la vostra generosità ci ha permesso di donare all’Associazione Pro Gloria la somma di € 3.000,00, diretto sostegno all’operato di medici e volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati. Ora la comunità di Montegrosso Pian Latte si sta preparando per festeggiare il suo santo patrono, San Biagio. Tutto il paese, dai più giovani ai più anziani, da quelli che abitano sempre qui a quelli che per diversi motivi sono distanti, sono pronti a vivere con intensità, ed in piena sicurezza, questi giorni di festa. Nel giorno di San Biagio (3 febbraio), è prevista la celebrazione della SS Messa Solenne alle 10.30, ed alle 15.30, il canto del Vespro Solenne» – sottolinea.