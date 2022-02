Monaco Basket, due vittorie nella settimana più triste - Riviera24

Monaco. Alla fine è Donatas Motiejunas a fare la sintesi di tutto, “per favore fermate la guerra in Ucraina”, e questo è il solo pensiero che uomini di sport, cioè di pace, possono esprimere in queste ore.

La tragedia della guerra fa passare in ultimo piano il fatto puramente sportivo, però il nostro dovere di cronaca ci impone di raccontare quanto successo, e non solo in campo.

In primo luogo in questo turno di Eurolega sono state rinviate le gare in cui erano coinvolte squadre russe, quindi non si sono disputate tre partite; in seconda battuta il board di Eurolega ha deciso che le partite casalinghe di CSKA, Zenit San Pietroburgo e UNICS KAZAN siano disputate in campo neutro fuori dai confini della Russia.

La dirigenza dello Zalgiris Kaunas ha comunque espresso la volontà di non disputare le sue restanti gare in calendario con squadre russe, assumendosene tutte le conseguenze.

Inoltre è ancora da valutare l’effetto e la portata delle sanzioni economiche su proprietà e sponsor delle tre squadre russe, sia nell’immediato che in futuro. E in questa tristissima settimana il Roca Team ha disputato due partite, con due vittorie, raggiungendo così un record di 14-13 e una posizione in griglia playoff, sempre tenendo conto di tutti gli stravolgimenti del calendario ; due vittorie con Unics Kazan e Fenerbahce, ovvero due serissime contendenti alla Top8, in quello che è stato un passo avanti decisivo ai fini della classifica.

Martedì, nel recupero con Kazan, il Monaco ha giocato una partita a due facce, prima dominando e poi consentendo ai russi di riacciuffare la partita : ci pensa un sontuoso Mike James con una tripla allo scadere a scolpire il 79 a 76 finale, scrivendo anche 25 punti individuali ed un dominio pressoché totale sulla gara. Va detto che la pausa collettiva accusata in campo dal Roca Team stava per costare davvero cara, perché ha permesso ai russi di pareggiare e di poter provare a vincere : inoltre va ricordato che Kazan è in un momento di flessione importante, e che non è più la squadra corsara e brillante di dicembre e gennaio, anche se mantiene salda una posizione in griglia playoff.

Come ripetuto ormai più volte, vincere questo genere di partite è la migliore prova di maturità e concretezza per una squadra. Ieri sera, con il peso sul cuore per la tragedia ucraina, altra importante vittoria contro il Fenerbahce, questa volta un 92 a 78 mai in discussione dal secondo quarto in poi, quando il divario arriva a 28 punti e la squadra di Coach Djordjevic non trova più la maniera di rientrare in partita. Alpha Diallo e Motiejunas sugli scudi, con grandi prestazioni individuali, e una gestione della gara calma e serena, una prova ancora una volta di quanto la gestione di Coach Obradovic abbia in primo luogo portato ordine e sicurezza in squadra, partendo da una solidità difensiva che è nei fatti assodata. È difficile adesso pensare al prosieguo del torneo, sia per i pensieri più gravi di questi giorni che per l’incertezza che c’è anche sugli eventi sportivi in Europa ; cercheremo di seguire gli sviluppi e di tenervi aggiornati. Per adesso non resta che pregare per la pace e la fine delle violenze, in attesa di poter tornare a parlare solo di sport, cioè di vita.