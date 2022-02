“Mille occhi su Bordighera – Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto”: immagini da inviare entro il 18 marzo

Bordighera. Meno di un mese al termine della prima edizione del concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera – Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto”: c’è tempo fino alle 12 di venerdì 18 marzo per inviare a cultura@bordighera.it le proprie immagini e vincere uno dei tre premi in denaro, del valore di 1.200 euro, 600 euro e 300 euro. Non solo: le 50 migliori fotografie saranno stampate ed incorniciate a cura del Comune ed esposte in mostra.

L’iniziativa, nata da un’idea del consigliere Claudio Gavioli, è aperta a tutti – amatori o professionisti – senza limiti d’età; la partecipazione è gratuita. Ognuno potrà presentare fino ad un massimo di tre scatti inediti a colori che raccontino la storia e la bellezza dei luoghi più suggestivi del territorio, di cui almeno uno raffigurante uno dei paesaggi che ispirarono Claude Monet durante il suo soggiorno a Bordighera.

Tutte le informazioni sul concorso, i premi in palio, le caratteristiche tecniche ed i termini di consegna sono disponibili all’indirizzo https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/concorso_fotografico.