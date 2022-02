Milano-Sanremo, Mai (Lega): «Ricordare il campione e imprenditore Giuseppe Olmo» - Riviera24

Sanremo. «Il tracciato della Milano-Sanremo, come da tradizione, tornerà a passare a Varazze e Celle Ligure. Siamo felici che la ‘Classicissima’ toccherà anche la Riviera savonese. Inoltre quest’anno, grazie all’impegno della Lega e dopo 7 anni di assenza, ritornerà in Liguria il Giro d’Italia. Purtroppo non c’è stata la possibilità di prevedere una tappa anche in provincia di Savona per onorare, a 30 anni dalla sua scomparsa, il grande campione e imprenditore cellese Giuseppe Olmo, che vinse la medaglia d’oro olimpica nel 1932, due Milano-Sanremo e venti tappe del Giro d’Italia. Una buona occasione, quindi, per ricordarlo attraverso la Milano-Sanremo del prossimo 19 marzo. Chiederemo ai responsabili di Rcs che venga ricordato questo grande campione ligure al passaggio nella provincia di Savona».

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.