Messa di Settima per l’agente penitenziario Sebastiano Costa, il ringraziamento dei familiari

Sanremo. Nella giornata di ieri, venerdì 25 febbraio, presso l’oratorio dell’Immacolata in piazza San Siro, si è svolta la Santa Messa di Settima per ricordare l’Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria Sebastiano Costa, tragicamente scomparso il 7 febbraio . Ancora numerosa la presenza di baschi azzurri del Reparto di Valle Armea che si sono stretti nel ricordo del proprio collega, tanto stimato, non solo per la sua professionalità in servizio, ma anche per il grande valore umano, portando la vicinanza a tutta la sua famiglia.

La moglie Tiziana, la figlia e il suocero Luciano, commossi per la manifestazione di affetto tributata a Sebastiano ringraziano sentitamente tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e la loro presenza hanno voluto onorarlo. Un particolare ringraziamento dei familiari va a tutto il personale dell’Amministrazione penitenziaria del comparto sicurezza e delle funzioni centrali.