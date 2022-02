Mercato di Porto Maurizio, dal 3 marzo “traslocano” alcuni i banchi

Imperia. I rappresentanti della Confcommercio di Imperia hanno incontrato nel pomeriggio di oggi l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio e i tecnici comunali, per trovare una soluzione momentanea alle questioni inerenti al mercato di Porto Maurizio, in particolare riguardo alle bancarelle posizionate nella seconda parte di via Cascione.

Sottolinea il presidente cittadino di Confcommercio Imperia, Marco Gorlero: «Riguardo il mercato del giovedì, dopo le molteplici lamentele arrivate da parte dei commercianti per la sporadica presenza degli operatori ambulanti nella parte subito dopo galleria Gastaldi e la conseguente chiusura ingiustificata della strada, il Comune ci ha comunicato che a partire da giovedì 3 marzo, i banchi verranno spostati in piazza Ricci e in piazza Roma in modo da riaprire temporaneamente una delle arterie principali della città. L’Amministrazione ha spiegato come questa sia l’unica soluzione percorribile. Il provvedimento sarà valido fino a quando verranno ultimati i lavori alla Fondura, oppure fino a quando gli operatori dei posti fissi torneranno numerosi al loro posto».

Conclude Gorlero: «Una soluzione temporanea che va incontro alle esigenze dei commercianti, nell’attesa di un ritorno alla normalità».