Matteo Ambesi, Cambiamo: «Vaccini e cariche elettive: oltre all’obbligo, il buon senso»

Ventimiglia. Matteo Ambesi, referente cittadino per “Cambiamo” nella zona di Ventimiglia, commenta l’attuale sitruazione sui vaccini. «Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha chiarito che l’obbligatorietà vaccinale dei soggetti over 50 è estesa anche a coloro che ricoprono cariche elettive, ma oltre all’obbligo riteniamo che dagli amministratori debbano sempre giungere messaggi di buon senso e fiducia nella scienza. Oggi assistiamo ad una drastica riduzione della mortalità e dell’accesso alla terapia intensiva proprio grazie alle vaccinazioni, ma nel nostro comprensorio ed in particolare nella città di Ventimiglia, la copertura vaccinale risulta essere inferiore rispetto ad altre aree».

«La spinta alla campagna vaccinale è continuamente sostenuta in prima linea dal presidente Giovanni Toti, nonostante i reiterati attacchi e gli insulti subiti sui social, sfociati purtroppo anche in gravi minacce personali. Riteniamo doveroso, oltre che opportuno e di buon senso, che lo stesso facciano i nostri amministratori locali, veicolando messaggi di fiducia nella vaccinazione, quale arma fondamentale nella lotta alla pandemia» conclude Ambesi.