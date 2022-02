Sanremo. Disagi in vista per residenti e non che si trovano a transitare in Strada San Pietro. A seguito della caduta sulla carreggiata di un grosso masso, verificatasi questa mattina, è stato chiuso temporaneamente il tratto di strada tra il civico 133 e il 137.

La decisione è stata presa al fine di tutelare l’incolumità pubblica. Si consiglia come percorso alternativo strada degli Olandesi.

Questo il testo integrale dell’ordinanza: ordinanza