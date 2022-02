Manifestazione no Green Pass a Sanremo, sanzionati 30 partecipanti

Sanremo. Trenta persone che hanno preso parte alla manifestazione “No Green Pass” lo scorso 22 gennaio, in piazza Colombo, a Sanremo, sono state sanzionate dalla polizia di stato per non il mancato utilizzo della mascherina.

Alla protesta contro il certificato verde, manifestazione preavvisata, hanno partecipato circa 180 persone tra cui il cantante Povia, super ospite della manifestazione contro la normativa governativa adottata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento alla normativa “Green Pass”.

Sono in corso le notifiche delle altre sanzioni amministrative per i partecipanti alla manifestazione, che violando l’art. 4 del. d.l. 19/2020, non ottemperavano all’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.