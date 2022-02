Maltempo 2020, Giampedrone: «Regione Liguria ha già destinato fondi per 40 milioni» - Riviera24

Genova. «Per l’ondata di maltempo del 2020 Regione Liguria ha già predisposto il piano di interventi e destinato fondi per 40 milioni di euro ai territori e agli enti danneggiati, approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Il milione di euro di donazione da parte del principato di Monaco, che ringraziamo ancora sentitamente per questo gesto, deve arrivare ai comuni destinatari secondo le stesse procedure, stabilite sempre dal Dipartimento di Protezione civile nazionale». Così dice l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sulla donazione di un milione di euro arrivata nel dicembre 2020 dal principato di Monaco per aiutare i territori dell’estremo ponente ligure colpiti dall’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.

«Da parte nostra – aggiunge Giampedrone – per questa donazione abbiamo predisposto un piano degli interventi che rispecchia il volere del donatore e che al momento è al vaglio del Dipartimento. Si tratta di stanziamenti che il donatore stesso ha richiesto venissero erogati sotto forma di fondi di Protezione civile. Il donatore ha inoltre fornito indicazioni precise sulle destinazioni, che però per arrivare a destinazione devono essere allineate con le procedure e i criteri di Protezione civile. Per questo stiamo lavorando per arrivare a una sintesi tra le richieste del donatore e le procedure previste, e quindi a uno sblocco della situazione. Se non dovesse risolversi, saremo costretti a far transitare la donazione nel bilancio regionale, con ulteriore allungamento dei tempi».